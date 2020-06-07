7 июн. 2020 г., 20:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83813701
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Доставка 10 вертолетов в Вооруженные силы

10 модернизованных вертолетов были доставлены в Вооруженные силы в воскресенье в присутствии заместителя министра обороны бригадного генерала Касема Тагизаде в Иранской компании по поддержке и ремонту вертолетов в министерстве обороны.

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