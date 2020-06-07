10 модернизованных вертолетов были доставлены в Вооруженные силы в воскресенье в присутствии заместителя министра обороны бригадного генерала Касема Тагизаде в Иранской компании по поддержке и ремонту вертолетов в министерстве обороны.
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Иранец получил самые важные награды кинофестиваля "Крако" в Польше
Тегеран, 7 июня, ИРНА - Документальный фильм «Тени без Солнца» Мехрада Оскуи получил награду…
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Социальное дислоцирование в церкви Святого Саркиса
Церемония молитвы христиан, живущих в Тегеране, состоялась в церкви Святого Саркиса с выступлением…
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Доставка 10 вертолетов в Вооруженные силы
10 модернизованных вертолетов были доставлены в Вооруженные силы в воскресенье в присутствии…
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97% потребностей Ирана в медикаментах производится внутри страны
Арак, 7 июня, ИРНА - Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Мехди Садеги…
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Иран стал самодостаточным в производстве предметов медицинского назначения для борьбы с коронавирусом
Арак, 7 июня, ИРНА - Заместитель министра здравоохранения, лечения и медицинского образования…
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МИД: Мы готовы обменяться другими пленными между Ираном и США
Тегеран, 7 июня, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави высоко оценил усилия…
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Производственная мощность Ирана в сфере нефтехимии увеличится на 107 тыс. тонн
Тегеран, 7 июня, ИРНА – Реализация 4 нефтехимических проекта с инвестицией в размере 103 млн.…
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Гендиректор таможни: объём внешней торговли в прошлом году составил 85 млрд долларов
Тегеран, 7 июня, ИРНА - Генеральный директор таможни Ирана Мехди Мирашрафи заявил, что объем…
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В Иране за сутки выявили 2364 новых случая заражения коронавирусом
Тегеран, 7 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 171 789,…
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Церемония представления бывшего и нового гендиректоров ИРНА
Новым генеральным директором Информационного Агентства Исламской Республики (ИРНА) стал Мохаммад…
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