7 июн. 2020 г., 14:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83813261
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Церемония представления бывшего и нового гендиректоров ИРНА

Новым генеральным директором Информационного Агентства Исламской Республики (ИРНА) стал Мохаммад Реза Ноурузпур. Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи в субботу назначил заместитель представителя иранского правительства Мохаммада Резы Ноурузпура новым гендиректором ИРНА. Ноурузпур заменил Зию Хашеми, возглавлявшего ИРНА с 2017 года.

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