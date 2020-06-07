Церемония представления бывшего и нового гендиректоров ИРНА

Новым генеральным директором Информационного Агентства Исламской Республики (ИРНА) стал Мохаммад Реза Ноурузпур. Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи в субботу назначил заместитель представителя иранского правительства Мохаммада Резы Ноурузпура новым гендиректором ИРНА. Ноурузпур заменил Зию Хашеми, возглавлявшего ИРНА с 2017 года.