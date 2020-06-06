6 июн. 2020 г., 11:01
Journalist ID: 2177
News Code: 83811632
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В Исфахане возобновил работу рынки цветов

В городе Исфахан возобновил работу в цветочные рынки. Это произошло после того, как в Иране отменили часть ограничений, введенных из-за COVID-19.

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