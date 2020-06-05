journalistامین رحمانی
5 июн. 2020 г., 11:54
News Code: 83810869
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Район Тусакестан в Горгане

Туристическая зона Тусакестан расположена на северо-восточных склонах Альборза и в 18 км к юго-востоку от города Горган и от начала села Тусакестан до равнины Сар Али Абад, протяженностью около 35 км вдоль дороги Горган-Шахруд.

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