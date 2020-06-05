Восемь проектов Министерства энергетики в провинциях Бушер и Западный Азербайджан были введены в эксплуатацию в ходе видеоконференции в четверг в присутствии президента Хасана Рухани и министра энергетики Резы Ардаканияна.
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Москва, 5 июня, ИРНА - «После победы исламской революции курс мировой истории изменился», -…
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Первая партия медикаментов прибыла в страну после открытия границы Базарган
Урмия, 5 июня, ИРНА - Генеральный директор Базарганской таможни Садик Намадар заявил, что с…
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Нью-Йорк, 5 июня, ИРНА - Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в письме…
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Эксплуатация 8 проектов Министерства энергетики в провинциях Бушер и Западный Азербайджан
Восемь проектов Министерства энергетики в провинциях Бушер и Западный Азербайджан были введены…
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