5 июн. 2020 г., 09:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83810795
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Эксплуатация 8 проектов Министерства энергетики в провинциях Бушер и Западный Азербайджан

Восемь проектов Министерства энергетики в провинциях Бушер и Западный Азербайджан были введены в эксплуатацию в ходе видеоконференции в четверг в присутствии президента Хасана Рухани и министра энергетики Резы Ардаканияна.

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