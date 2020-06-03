Верховный лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи, выступил с речью в прямом эфире в среду по случаю 31-й годовщины смерти имама Хомейни.
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Число жертв коронавируса в Иране превысило 8 тыс.
Тегеран, 3 июня, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 8012…
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Выступление Верховного лидера революции в 31-ю годовщину кончины Имама Хомейни
Верховный лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи, выступил с речью в прямом эфире в…
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Горная природа Урмии
Выращивание весенних цветов и поток ручьев, а также снежные пейзажи и ледники на склонах гор…
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Лидер: Имам Хомейни показал, что сверхдержавы уязвимы и укрощены
Тегеран, 3 июня, ИРНА - Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи в среду по…
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Равнина Нейшабур
Равнина Нейшабур заканчивается с севера и востока до высот Биналуд, с юга до высот Кашмарской…
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Особняк Торанж в Семнане
Исторический дом Хаджиян или особняк Торанж относится к периоду позднего Каджар и раннего Пехлеви,…
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Иранский ученый, заключенный в тюрьму в США, вернулся на родину
Тегеран, 3 июня, ИРНА - Профессор Сирус Аскари, иранский ученый, заключенный в тюрьму в Соединенных…
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Постпред: санкции США достигли апогея в росте преступления против человечности
Нью-Йорк, 3 июня, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций…
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МИД осудил теракт в мечети Вазир Акбар Хан в Кабуле
Тегеран, 3 июня, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави…
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Санкции США не мешают развитию торгово-экономических отношений между Ираном и Сербией
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Мы не должны допустить, чтобы санкции США подорвали развитие экономических…
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