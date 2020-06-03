3 июн. 2020 г., 13:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83809788
0 Persons

Выступление Верховного лидера революции в 31-ю годовщину кончины Имама Хомейни

Верховный лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи, выступил с речью в прямом эфире в среду по случаю 31-й годовщины смерти имама Хомейни.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 9 =