3 июн. 2020 г., 12:58
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News Code: 83809728
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Горная природа Урмии

Выращивание весенних цветов и поток ручьев, а также снежные пейзажи и ледники на склонах гор региона "Маргор" весной создали красивые и уникальные пейзажи в Урмии.

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