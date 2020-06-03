Равнина Нейшабур заканчивается с севера и востока до высот Биналуд, с юга до высот Кашмарской красной горы и Чехелтан Торбат Хейдарие и с запада до пустыни Сабзевар. Город Нейшабур является одним из важных городов провинции Хорасан Разави, который расположен на Шелковом пути и обладает очень высоким плодородием почвы.
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Равнина Нейшабур
Равнина Нейшабур заканчивается с севера и востока до высот Биналуд, с юга до высот Кашмарской…
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Особняк Торанж в Семнане
Исторический дом Хаджиян или особняк Торанж относится к периоду позднего Каджар и раннего Пехлеви,…
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Нью-Йорк, 3 июня, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций…
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Тегеран, 3 июня, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави…
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Тегеран, 2 июня. ИРНА — Мы не должны допустить, чтобы санкции США подорвали развитие экономических…
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