Равнина Нейшабур заканчивается с севера и востока до высот Биналуд, с юга до высот Кашмарской красной горы и Чехелтан Торбат Хейдарие и с запада до пустыни Сабзевар. Город Нейшабур является одним из важных городов провинции Хорасан Разави, который расположен на Шелковом пути и обладает очень высоким плодородием почвы.