3 июн. 2020 г., 11:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83809606
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Равнина Нейшабур

Равнина Нейшабур заканчивается с севера и востока до высот Биналуд, с юга до высот Кашмарской красной горы и Чехелтан Торбат Хейдарие и с запада до пустыни Сабзевар. Город Нейшабур является одним из важных городов провинции Хорасан Разави, который расположен на Шелковом пути и обладает очень высоким плодородием почвы.

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