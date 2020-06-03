3 июн. 2020 г., 11:02
Journalist ID: 2388
News Code: 83809589
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Особняк Торанж в Семнане

Исторический дом Хаджиян или особняк Торанж относится к периоду позднего Каджар и раннего Пехлеви, он расположен в старом районе Кохне Деж в Семнане. В настоящее время этот исторический дом стал традиционной резиденцией с частными инвестициями.

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