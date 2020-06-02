2 июн. 2020 г., 22:10
Journalist ID: 2177
News Code: 83809368
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Мечеть Тарихане в городе Дамган

Тарихане – Старейшая мечеть в Иране. Это религиозное строение до арабского вторжения в Иран был Храмом огня, но после распространения ислама в старне храм превратился в мечеть.

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