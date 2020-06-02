Тарихане – Старейшая мечеть в Иране. Это религиозное строение до арабского вторжения в Иран был Храмом огня, но после распространения ислама в старне храм превратился в мечеть.
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Санкции США не мешают развитию торгово-экономических отношений между Ираном и Сербией
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Мы не должны допустить, чтобы санкции США подорвали развитие экономических…
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Мечеть Тарихане в городе Дамган
Тарихане – Старейшая мечеть в Иране. Это религиозное строение до арабского вторжения в Иран…
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Зариф раскритиковал Европу за молчание в отношении преступлений США
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны…
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Председатель Госдумы поздравил иранского коллегу с избранием
Тегеран, 2 июня. ИРНА – Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Мохаммада-Багера Галибафа…
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Атиг — самая старая мечеть в Ширазе
Старейшее религиозное строение в Ширазе появилось в 875 году. Конструктивно Атиг состоит из…
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3 июня в Иране отметят 31-у годовщину кончины Имама Хомейни
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Из-за вспышки коронавируса траурных мероприятий, прирученных к 31-й…
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Рухани призвал ЕС внести свой вклад, чтобы остановить незаконные действия США
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Иран готов вернуться к выполнению ядерных обязательств если Европа…
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Иранские парламентарии осудили расистский терроризм США
Тегеран, 2 июня, ИРНА – 240 иранских депутатов осудили расистский терроризм полицейских США…
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В Иране за сутки выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 157 562,…
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Стеклянный подвесной мост Гир в Иране
Первый подвесной арочный стеклянный мост в мире был открыт осенью 2019 года в населенном пункте…
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