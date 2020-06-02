Атиг — самая старая мечеть в Ширазе

Старейшее религиозное строение в Ширазе появилось в 875 году. Конструктивно Атиг состоит из трех айванов и внутреннего двора с водоемом посередине. Интерес к храму вызывает небольшое по размеру строение, расположенное в центре двора. Это, на самом деле, визитная карточка храмового комплекса Атиг – павильон «Кода-Хане». Он имеет форму прямоугольника, по углам которого – башенки.