Первый подвесной арочный стеклянный мост в мире был открыт осенью 2019 года в населенном пункте Гир провинции Ардебиль во время визита президента Ирана Хасана Рухани. Подвесной мост Гир считается одним из важных туристических проектов Ирана недавно. Власти провинции разрешили возобновить работу мосту в рамках очередного этапа ослабления карантина, введенного для противодействия эпидемии коронавируса.
-
Иранские парламентарии осудили расистский терроризм США
Тегеран, 2 июня, ИРНА – 240 иранских депутатов осудили расистский терроризм полицейских США…
-
В Иране за сутки выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 157 562,…
-
Стеклянный подвесной мост Гир в Иране
Первый подвесной арочный стеклянный мост в мире был открыт осенью 2019 года в населенном пункте…
-
Сориан представит Иран на выборах Объединённого мира борьбы
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Иранский легендарный борец Хамид Сориан представит федерацию спортивной…
-
США должны предстать перед международным судом: глава судебной власти Ирана
Тегеран, 2 июня, ИРНА – США должны предстать перед международным судом как нарушитель, а не…
-
Президент Венесуэлы планирует посетить Иран
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своих намерениях посетить…
-
В Иране одобрена иностранная инвестиция в размере $417 млн. в области промышленности
Тегеран, 2 июня, ИРНА – В первый месяц иранского 1399 года (начался 20 марта 2020 года) одобрена…
-
Зариф: самолет с иранским ученым вылетел из США
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Самолет с иранским ученым Сирусом Асгари, арестованным ранее Иммиграционной…
-
Центр по разведению желтых оленей в Иране
Рождение 10 иранских желтых оленей в заповеднике Даште-Наз в Сари, единственном центре размножения…
-
Продолжение разгрузки и погрузки товаров в крупнейшем торговом порту Ирана
Продолжение разгрузки и погрузки грузов в порту Шахид Раджаи как крупнейшем торговом порту…
Your Comment