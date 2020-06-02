2 июн. 2020 г., 13:48
Journalist ID: 2177
News Code: 83808788
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Стеклянный подвесной мост Гир в Иране

Первый подвесной арочный стеклянный мост в мире был открыт осенью 2019 года в населенном пункте Гир провинции Ардебиль во время визита президента Ирана Хасана Рухани. Подвесной мост Гир считается одним из важных туристических проектов Ирана недавно. Власти провинции разрешили возобновить работу мосту в рамках очередного этапа ослабления карантина, введенного для противодействия эпидемии коронавируса.

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