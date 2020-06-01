1 июн. 2020 г., 23:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83807968
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Центр по разведению желтых оленей в Иране

Рождение 10 иранских желтых оленей в заповеднике Даште-Наз в Сари, единственном центре размножения этой породы в стране, привело к увеличению количества этих оленей в этом приюте до 53.

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