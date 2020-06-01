Рождение 10 иранских желтых оленей в заповеднике Даште-Наз в Сари, единственном центре размножения этой породы в стране, привело к увеличению количества этих оленей в этом приюте до 53.
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Центр по разведению желтых оленей в Иране
Рождение 10 иранских желтых оленей в заповеднике Даште-Наз в Сари, единственном центре размножения…
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Продолжение разгрузки и погрузки товаров в крупнейшем торговом порту Ирана
Продолжение разгрузки и погрузки грузов в порту Шахид Раджаи как крупнейшем торговом порту…
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Иран - одна из лучших стран в борьбе с коронавирусом: Рухани
Тегеран, 1 июня ИРНА - Говоря об успехах страны в управлении и противодействии коронавирусу,…
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Иранская писательница завоевала золотую медаль литературной премии Евразии
Тегеран, 1 июня, ИРНА - Золотая медаль Евразийской литературной премии была вручена Бехназу…
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Более миллиона тонн нефтепродуктов было экспортировано из порта Шахид Раджаи
Бендер-Аббас, 1 июня, ИРНА - Генеральный директор Организации портов и судоходства провинции…
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В стране работает 150 лабораторий, назначенных коронавирусу
Керманшах, 1 июня, ИРНА - Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования заявил…
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Внешняя торговля Ирана с Евразией достигла 2,1 млрд долларов
Тегеран, 1 июня, ИРНА - Относительно внешнеторговой ситуации в стране с Евразией представитель…
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Иранский мультфильм получил награду на американском кинофестивале
Тегеран, 1 июня, ИРНА - Короткометражный мультфильм «The garden» заняла второе место за лучшую…
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В Иране сообщили о скачке производства молока за последние четыре десятилетия
Тегеран, 1 июня, ИРНА – Производство сырого молока резко увеличилось за последние четыре десятилетия…
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Иранский фильм вошел в программу кинофестиваля "Сияние"
Тегеран, 1 июня, ИРНА – Короткометражный фильм "Отсутствовавший" из Ирана вошел в программу…
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