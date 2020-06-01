1 июн. 2020 г., 23:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83807966
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Продолжение разгрузки и погрузки товаров в крупнейшем торговом порту Ирана

Продолжение разгрузки и погрузки грузов в порту Шахид Раджаи как крупнейшем торговом порту Ирана во время вспышки коронавируса.

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