В эти дни в предгорьях Себелана встречается потрясающая красота.
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Коронавирус убил еще 81 человек в Иране
Тегеран, 1 июня, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 7878…
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Лидер выступит с речью по поводу 31-й годовщине смерти Имама Хомейни в прямом эфире
Тегеран, 1 июня, ИРНА - 3 июня, в связи с 31-й годовщиной смерти Имама Хомейни, аятолла Хаменеи…
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Иранский шахматист занял второе место на международном онлайн-турнире "Unity"
Махабад, 1 июня, ИРНА- 10-летний иранский шахматист Аршиа Алагеманд занял второе место на международ…
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Рухани: Иран всегда поддерживает афганское правительство и народ
Тегеран, 1 мая, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани назвал политику страны развитием братских…
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Иранские деньги на сумму 7 млрд долларов должны быть переданы из Южной Кореи: МИД
Тегеран, 1 июня, ИРНА - В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел…
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Весенняя природа Себелана
В эти дни в предгорьях Себелана встречается потрясающая красота.
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Получение розовой воды в условиях вспышки коронавируса
Сезон сбора дамасской розы на 2580 гектарах цветочных садов в Кашане, который проводится ежегодно…
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Водопады района Шахруд Халхал
Город Шахруд является центром Бахша (административно-территориальная единица Ирана) Хурош-Ростам…
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Несмотря на санкции Иран достиг полного цикла в космической технике
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Глава национального космического агентства Ирана Мортеза Барари заявил,…
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Рухани назвал надежным борьбу с коронавирусом в Иране
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Ситуация Ирана по борьбе с коронавирусом не является хрупкой, заявил…
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