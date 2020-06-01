1 июн. 2020 г., 10:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83806837
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Получение розовой воды в условиях вспышки коронавируса

Сезон сбора дамасской розы на 2580 гектарах цветочных садов в Кашане, который проводится ежегодно с начала апреля до середины мая, проходил в этом году в тени вспышки коронавируса без значительного присутствия туристов в Кашане.

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