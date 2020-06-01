Сезон сбора дамасской розы на 2580 гектарах цветочных садов в Кашане, который проводится ежегодно с начала апреля до середины мая, проходил в этом году в тени вспышки коронавируса без значительного присутствия туристов в Кашане.
-
Весенняя природа Себелана
В эти дни в предгорьях Себелана встречается потрясающая красота.
-
Получение розовой воды в условиях вспышки коронавируса
Сезон сбора дамасской розы на 2580 гектарах цветочных садов в Кашане, который проводится ежегодно…
-
Водопады района Шахруд Халхал
Город Шахруд является центром Бахша (административно-территориальная единица Ирана) Хурош-Ростам…
-
Несмотря на санкции Иран достиг полного цикла в космической технике
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Глава национального космического агентства Ирана Мортеза Барари заявил,…
-
Рухани назвал надежным борьбу с коронавирусом в Иране
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Ситуация Ирана по борьбе с коронавирусом не является хрупкой, заявил…
-
Вратарь сборной Ирана по гандболу присоединился к румынскому клубу Бузэу
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Вратарь мужской сборной Ирана по гандболу Мохсен Бабасафари заключил…
-
Пленарное заседание Парламента (Меджлиса) Ирана
В воскресенье, 31 мая состоялось первое пленарное заседание Парламента Ирана 11-го созыва.
-
МИД Ирана призвал США отказаться от провалившейся политики
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана в сообщении в Twitter призвал США…
-
Посол Ирана: границы с Туркменистаном откроются с 10 июня
Тегеран, 31 мая. ИРНА — При полном соблюдении медицинских протоколов границы Ирана с Туркменистаном…
-
В Иране обнаружен объект возростом 7 тыс. лет
Карадж, 31 мая. ИРНА — В результате орхеологических раскопок холма Мушалан Эсмаилабад в городе…
Your Comment