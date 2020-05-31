31 мая 2020 г., 23:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83806581
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Водопады района Шахруд Халхал

Город Шахруд является центром Бахша (административно-территориальная единица Ирана) Хурош-Ростам в Халхале. Шахруд известен своими водопадами.

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