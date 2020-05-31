31 мая 2020 г., 18:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83806386
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Пленарное заседание Парламента (Меджлиса) Ирана

В воскресенье, 31 мая состоялось первое пленарное заседание Парламента Ирана 11-го созыва.

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