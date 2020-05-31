В воскресенье, 31 мая состоялось первое пленарное заседание Парламента Ирана 11-го созыва.
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Вратарь сборной Ирана по гандболу присоединился к румынскому клубу Бузэу
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Вратарь мужской сборной Ирана по гандболу Мохсен Бабасафари заключил…
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Пленарное заседание Парламента (Меджлиса) Ирана
В воскресенье, 31 мая состоялось первое пленарное заседание Парламента Ирана 11-го созыва.
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МИД Ирана призвал США отказаться от провалившейся политики
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана в сообщении в Twitter призвал США…
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Посол Ирана: границы с Туркменистаном откроются с 10 июня
Тегеран, 31 мая. ИРНА — При полном соблюдении медицинских протоколов границы Ирана с Туркменистаном…
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В Иране обнаружен объект возростом 7 тыс. лет
Карадж, 31 мая. ИРНА — В результате орхеологических раскопок холма Мушалан Эсмаилабад в городе…
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Южная Корея использует иранскую технологию для производства ароматизированной минеральной воды
Тегеран, 31 мая, ИРНА – Иранское инновационное предприятие экспортировало технологию жировой…
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В Иране число случаев коронавируса превысило 150 тыс.
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 151 466,…
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Внешняя торговля Ирана превысила $9 млрд
Тегеран, 31 мая, ИРНА – За первые две месяцы иранского 1399 года (начался 20 марта 2020 года)…
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В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 55 минут
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Иранские ученые разработали тест-систему для выявления коронавируса…
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Противостояние США и сионистского режима — одно из основных принципов парламента Ирана
Тегеран, 31 мая. ИРНА — Парламент (Меджлис) 11-го созыва не принимает никакой халатности и…
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