30 мая 2020 г., 23:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83805272
0 Persons

Разбрызгивание пестицидов на полях Ирана с помощью БПЛА

Более 650 га сельскохозяйственных угодий в городе Сельселех было выделено для выращивания рапса, которые будут получать пестицидов в этом году с помощью беспилотников.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 3 =