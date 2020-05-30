Порт имени Шахид-Бехешти в Чабахаре, способный производить более восьми с половиной миллионов тонн ежегодной разгрузки и погрузки, все еще активен в тяжелые дни вспышки коронавируса.
-
Разбрызгивание пестицидов на полях Ирана с помощью БПЛА
Более 650 га сельскохозяйственных угодий в городе Сельселех было выделено для выращивания рапса,…
-
Строительная мощность ветроэлектростанций составляет более 7000 МВт
Тегеран, 30 мая, ИРНА - Представитель Организации по возобновляемой энергии Ирана Джафар Мохаммаднеж…
-
Иранские дети заняли значительные место на конкурсе болгарской живописи
Ардебиль, 30 мая, ИРНА - Директор Центра интеллектуального развития детей и подростков Ардебиля…
-
Экономическое процветание и рост занятости в крупнейшем морском порту Ирана
Порт имени Шахид-Бехешти в Чабахаре, способный производить более восьми с половиной миллионов…
-
Гора Аладаглар
Одним из самых удивительных природных явлений в Иране являются горы Аладаглар «красочные горы»,…
-
Мир не будет одурачен обвинительным заключением США: МИД
Тегеран, 30 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подчеркнул, что безответств…
-
Мэр Тегерана предложил коалицию мэров мировых метрополий
Тегеран, 30 мая, ИРНА - Мэр Тегерана Пируз Ханачи, подчеркивая необходимость совершенствования…
-
Новые санкции США в ядерной сфере идут вразрез с резолюцией 2231 ООН: Иран
Тегеран, 30 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал последний акт…
-
Два иранских документальных фильма получили награды Американского археологического фестиваля
Тегеран, 30 мая, ИРНА - Документальные фильмы «Хафиз и Гёте» и «Варс» получили награду за лучшую…
-
В Иране пройдет неделя «произведения Чехова»
Тегеран, 30 мая, ИРНА - Заместитель директора по культуре и международным связиям «Город книги»…
Your Comment