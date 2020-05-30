30 мая 2020 г., 22:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83805257
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Экономическое процветание и рост занятости в крупнейшем морском порту Ирана

Порт имени Шахид-Бехешти в Чабахаре, способный производить более восьми с половиной миллионов тонн ежегодной разгрузки и погрузки, все еще активен в тяжелые дни вспышки коронавируса.

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