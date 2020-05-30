30 мая 2020 г., 21:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83805229
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Гора Аладаглар

Одним из самых удивительных природных явлений в Иране являются горы Аладаглар «красочные горы», которые расположены в провинции Зенджан. Живописные горы Аладаглар, история которых насчитывается 15 млн. лет, подобно радуге простираются посередине дороги Миане-Занджан, и считаются одним из самых чудесных районов страны.

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