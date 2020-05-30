Гора Аладаглар

Одним из самых удивительных природных явлений в Иране являются горы Аладаглар «красочные горы», которые расположены в провинции Зенджан. Живописные горы Аладаглар, история которых насчитывается 15 млн. лет, подобно радуге простираются посередине дороги Миане-Занджан, и считаются одним из самых чудесных районов страны.