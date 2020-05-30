30 мая 2020 г., 09:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83804164
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Рельеф Шапура I в Дарабе

Рельеф Шапура I, изображающий победу Шапура I, одного из королей династии Сасанидов, над римскими императорами, на горе Пахна, расположенной в четырех километрах к югу от Дараба, рассказывает об иранской истории.

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