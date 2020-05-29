29 мая 2020 г., 12:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83803598
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Алиреза Горбани провел онлайн-концерт в Тегеранском зале Вахдат

Всемирно известный иранский певец классических песен Алиреза Горбани провёл в четверг вечером онлайн-трансляцию своего концерта в Тегеранском зале Вахдат

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