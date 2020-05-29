Всемирно известный иранский певец классических песен Алиреза Горбани провёл в четверг вечером онлайн-трансляцию своего концерта в Тегеранском зале Вахдат
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Глава минобороны: безопасность в регионе Персидского залива отвечает общим интересам стран региона
Тегеран, 29 мая. ИРНА — Соседние страны несут ответственность за обеспечение безопасности Персидског…
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В Иране за сутки выявили 2819 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 29 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 146 668,…
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Алиреза Горбани провел онлайн-концерт в Тегеранском зале Вахдат
Всемирно известный иранский певец классических песен Алиреза Горбани провёл в четверг вечером…
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Площадь Накшэ-Джахан включена в список объектов мирового культурного наследия
Исфахан, 29 мая. ИРНА — Площадь Накшэ-Джахан (Имама) в Исфахане была включена в список объектов…
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АФК признала «Азади» лучшим стадионом в Центральной и Южной Азии
Тегеран, 29 мая. ИРНА — Азиатская конфедерация футбола (АФК) признала иранский стадион «Азади»…
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В Иране прокомментировали заявления Хука
Тегеран, 29 мая. ИРНА — Иран разрушает кампанию максимального давления США при помощи максимального…
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Захарова прокомментировала отмену США исключений из санкций по Ирану
Москва, 29 мая. ИРНА — Отмена Вашингтоном санкционных исключений в отношении Тегерана заставляет…
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В Иране будут открыты проекты в горнодобывающей отрасли на сумму 2,2 млрд долларов
Тегеран, 28 мая, ИРНА – Председатель совета директоров Imidro Ходадад Гарибпур сказал, что…
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Озеро Мур Зар Зилаи
Озеро Мур Зар Зилаи - одно из озер провинций Кохгилуйе и Бойерахмед, которое расположено в…
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Организация по атомной энергии Ирана выступила с заявлением по поводу действия США
Тегеран, 28 мая, ИРНА - Организация по атомной энергии Ирана выступила с заявлением по поводу…
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