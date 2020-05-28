28 мая 2020 г., 23:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83803372
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Озеро Мур Зар Зилаи

Озеро Мур Зар Зилаи - одно из озер провинций Кохгилуйе и Бойерахмед, которое расположено в 180 км к северо-западу от центра провинции Ясудж, длиной 2 км, шириной 1 км и глубиной от 7 до 14 метров.

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