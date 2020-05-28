Озеро Мур Зар Зилаи - одно из озер провинций Кохгилуйе и Бойерахмед, которое расположено в 180 км к северо-западу от центра провинции Ясудж, длиной 2 км, шириной 1 км и глубиной от 7 до 14 метров.