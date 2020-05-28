Туристические объекты в провинции Фарс были вновь открыты после трехмесячного закрытия из-за вспышки коронавируса.
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В Иране будут открыты проекты в горнодобывающей отрасли на сумму 2,2 млрд долларов
Тегеран, 28 мая, ИРНА – Председатель совета директоров Imidro Ходадад Гарибпур сказал, что…
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Озеро Мур Зар Зилаи
Озеро Мур Зар Зилаи - одно из озер провинций Кохгилуйе и Бойерахмед, которое расположено в…
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Организация по атомной энергии Ирана выступила с заявлением по поводу действия США
Тегеран, 28 мая, ИРНА - Организация по атомной энергии Ирана выступила с заявлением по поводу…
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Нынешнее правительство США ценит систематический расизм и превосходство белых: МИД
Тегеран, 28 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем аккаунте в…
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Исторические достопримечательности Шираза после снятия ограничения на коронавирус
Туристические объекты в провинции Фарс были вновь открыты после трехмесячного закрытия из-за…
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Постпред Ирана назвал недавний шаг США последним ударом по Резолюции 2231
Нью-Йорк, 28 мая, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций…
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Иран входит в пятерку лучших стран мира по производству оборудования для электростанций
Хорамабад, 28 мая, ИРНА - Генеральный директор промышленной группы Mapna при Министерстве энергетики…
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 7628 человек
Тегеран, 28 мая, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 7628…
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Россия назвала подход США в ядерной сделке глобальной угрозой
Москва, 28 мая, ИРНА - Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал,…
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В Иране открыли проекты цифровой экономики с присутствием президента
Тегеран, 28 мая, ИРНА - Церемония открытия проекта цифровой экономики состоялась в присутствии…
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