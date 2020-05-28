28 мая 2020 г., 20:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83803319
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Исторические достопримечательности Шираза после снятия ограничения на коронавирус

Туристические объекты в провинции Фарс были вновь открыты после трехмесячного закрытия из-за вспышки коронавируса.

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