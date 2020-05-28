28 мая 2020 г., 13:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83802908
0 Persons

Красивая природа Кашанских высот

В городе Кашан, недалеко от пустынных районов, есть нетронутые природные достопримечательности, которые ежегодно привлекают тысячи отечественных и иностранных туристов.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 11 =