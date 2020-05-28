В городе Кашан, недалеко от пустынных районов, есть нетронутые природные достопримечательности, которые ежегодно привлекают тысячи отечественных и иностранных туристов.
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 7628 человек
Тегеран, 28 мая, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 7628…
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Россия назвала подход США в ядерной сделке глобальной угрозой
Москва, 28 мая, ИРНА - Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал,…
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В Иране открыли проекты цифровой экономики с присутствием президента
Тегеран, 28 мая, ИРНА - Церемония открытия проекта цифровой экономики состоялась в присутствии…
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Красивая природа Кашанских высот
В городе Кашан, недалеко от пустынных районов, есть нетронутые природные достопримечательности,…
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Башня Азади в Тегеране стала оранжевой
Тегеран, 28 мая, ИРНА - Башня Азади была окрашена в оранжевый цвет по случаю Всемирного дня…
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Рухани поздравил с Национальным днем Азербайджанской Республики
Тегеран, 28 мая, ИРНА - В поздравлении с Национальным Днем Азербайджанской Республики, президент…
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Иранский медицинский робот будет служить в больницах за рубежом
Тегеран, 28 мая, ИРНА - «В настоящее время у нас несколько заказов из-зa pyбeжa и запросов…
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Мохаммад-Багер Галибаф стал спикером иранского парламентом
Тегеран, 28 мая, мая, ИРНА – Парламент 11-го созыва избрал депутата Тегерана спикером на первый…
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Поле Чархалан в провинции Керманшах
Поле Чархалан на западе Ирана, благодаря своим пастбищам, многочисленным источникам и лекарственным…
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Старший помощник Зарифа провел переговоры со Спецпосланником ООН по Сирии
Тегеран, 27 мая. ИРНА — Старший помощник министра иностранных дел по особым политическим вопросам…
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