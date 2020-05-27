27 мая 2020 г., 17:50
Journalist ID: 2177
News Code: 83802206
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Поле Чархалан в провинции Керманшах

Поле Чархалан на западе Ирана, благодаря своим пастбищам, многочисленным источникам и лекарственным растениям ежегодно принимает к себе кочевников и любителей природы.

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