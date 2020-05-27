27 мая 2020 г., 12:42
Journalist ID: 2177
News Code: 83801725
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Церемония открытия Парламента (меджлиса) Ирана 11-го созыва

Сегондя парламент (меджлис) Ирана одиннадцатого созыва, выборы в который состоялись в феврале 2020 года, начал работу. В церемонии открытия принял участие президент Ирана Хасан Рухани.

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