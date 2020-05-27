27 мая 2020 г., 10:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83801481
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Весенняя природа в Герми

Невероятная красивая природа Герми в Регионе Моган на северо-западе Ирана привлекает к себе тысячи туристов.

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