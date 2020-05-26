Восстановление крепости Фаляк-оль-Афлак в Хоррамабаде

Фаляк-оль-Афлак - крепость, расположенная на вершине большого холма в городе Хорремабад, провинция Лурестан, Иран. Крепость была построена во времена правления династии Сасанидов (224—651 годы).
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