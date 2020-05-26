26 мая 2020 г., 12:25
Journalist ID: 2388
News Code: 83800466
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Посадка саженцев риса в иранском Гиляне

Крестьяне садят саженцы риса на рисовых полях в провинции Гилян на севере Ирана.

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