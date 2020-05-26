26 мая 2020 г., 11:02
Journalist ID: 2388
News Code: 83800317
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Весенняя природа деревни Машаех Чахармахала и Бахтиари

Весной деревня Машаех в городе Кияр, Чахармахала и Бахтиари, имеет первозданную природу, полную чудес, которая привлекает взгляды каждого зрителя.

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