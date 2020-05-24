25 мая 2020 г., 02:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83799505
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Озеро «Персидский залив» в Тегеране

Культурно-туристический комплекс «Персидский залив», который ранее был закрыт по состоянию здоровья и в соответствии с указаниями по противостоянию коронавирусу, был вновь открыт для публики в воскресенье.

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