На фотографиях показана красивая природа гор Шаху в городе Равансар, расположенная на северо-западе провинции Керманшах и к югу от провинции Курдистан. Это самая высокая вершина в Керманшахе, а также самая высокая в провинциях Керманшах, Курдистан и Илам.
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Озеро «Персидский залив» в Тегеране
Культурно-туристический комплекс «Персидский залив», который ранее был закрыт по состоянию…
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Весенняя природа Шаху
На фотографиях показана красивая природа гор Шаху в городе Равансар, расположенная на северо-западе…
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В Иране число жертв коронавируса достигло 7417 человек
Тегеран, 16 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 135701, летальных…
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Министр нефти Венесуэлы выразил благодарность Ирану
Тегеран, 24 мая, ИРНА - Когда иранский нефтяной танкер Fortune приблизился к Венесуэле, новый…
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Нетронутая природа Барук
Невероятная красивая природа Барук близ города Миандоаб на северо-западе Ирана привлекает к…
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Посол Ирана раскритиковал международные организации за молчание в отношении преступлений сионистского режима
Пекин, 23 мая. ИРНА — Посол Ирана в Японии Мортеза Рахмани Мовахед подверг критике международные…
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Представитель иранских евреев: все иранцы будут противостоять угрозам, направленным против национальных интересов
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Иранский документальный фильм получил почетный диплом жюри на международном кинофестивале в Канаде
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Венесуэла предупредила Генсека ООН об угрозе иранским танкерам со стороны США
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Рухани: США столкнутся с проблемами, если будут препятствовать передвижению иранских танкеров
Тегеран, 23 мая. ИРНА — Если США будут препятствовать передвижению иранских танкеров, идущих…
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