25 мая 2020 г., 02:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83799503
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Весенняя природа Шаху

На фотографиях показана красивая природа гор Шаху в городе Равансар, расположенная на северо-западе провинции Керманшах и к югу от провинции Курдистан. Это самая высокая вершина в Керманшахе, а также самая высокая в провинциях Керманшах, Курдистан и Илам.

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