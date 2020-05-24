Весенняя природа Шаху

На фотографиях показана красивая природа гор Шаху в городе Равансар, расположенная на северо-западе провинции Керманшах и к югу от провинции Курдистан. Это самая высокая вершина в Керманшахе, а также самая высокая в провинциях Керманшах, Курдистан и Илам.