Невероятная красивая природа Барук близ города Миандоаб на северо-западе Ирана привлекает к себе много туристов.
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Нетронутая природа Барук
Невероятная красивая природа Барук близ города Миандоаб на северо-западе Ирана привлекает к…
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Посол Ирана раскритиковал международные организации за молчание в отношении преступлений сионистского режима
Пекин, 23 мая. ИРНА — Посол Ирана в Японии Мортеза Рахмани Мовахед подверг критике международные…
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Представитель иранских евреев: все иранцы будут противостоять угрозам, направленным против национальных интересов
Хамедан, 23 мая. ИРНА — Бывший депутат иранского парламента от еврейской общины страны Сиамак…
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Иранский документальный фильм получил почетный диплом жюри на международном кинофестивале в Канаде
Тегеран, 23 мая. ИРНА — Картина иранского режиссера Панахбарходы Резаи «Глаза и руки» получил…
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Венесуэла предупредила Генсека ООН об угрозе иранским танкерам со стороны США
Тегеран, 23 мая. ИРНА — Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада в письме в адрес генерального…
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Рухани: США столкнутся с проблемами, если будут препятствовать передвижению иранских танкеров
Тегеран, 23 мая. ИРНА — Если США будут препятствовать передвижению иранских танкеров, идущих…
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Иран готов к обмену опытом с Ираком в области транспорта
Багдад, 23 мая, ИРНА – Иранские компании готовы к обмену опытом в областях дорог и транспорта…
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Иранский Азмун вошел в топ-10 ценных игроков Азии по версии Transfermarkt
Тегеран, 23 мая, ИРНА – Иранский нападающий Сердар Азмун вошел в топ-10 самых ценных игроков…
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В Иране за сутки выявили 1869 случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 20 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 133 521,…
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МИД: РФ сделает все, чтобы после октября ограничений на поставки оружия для Ирана не было
Москва, 23 мая. ИРНА — Россия сделает все, чтобы после завершения 18 октября срока действия…
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