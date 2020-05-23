23 мая 2020 г., 21:35
Journalist ID: 2177
News Code: 83798801
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Нетронутая природа Барук

Невероятная красивая природа Барук близ города Миандоаб на северо-западе Ирана привлекает к себе много туристов.

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