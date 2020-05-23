23 мая 2020 г., 12:29
Journalist ID: 2177
News Code: 83798075
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Школа хана в Ширазе

Школа Хана является одним из самых известных исторических и научных памятников в Ширазе. Школа, построенная в эпоху Сефевидов было место проведения уроков одного из великих людей Ирана, муллы Садры.

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