22 мая 2020 г., 17:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83797394
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Спонтанное участие некоторых людей по случаю Международного дня Аль-Кудс

В связи с отменой шествия Международного дня Аль-Кудс (в последнюю пятницу Рамадана) в связи со вспышкой коронавируса некоторые люди в Тегеране спонтанно на автомобилях и мотоциклах присутствовали на площадях «Фелестин» и «Ингляб».

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