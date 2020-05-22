Спонтанное участие некоторых людей по случаю Международного дня Аль-Кудс

В связи с отменой шествия Международного дня Аль-Кудс (в последнюю пятницу Рамадана) в связи со вспышкой коронавируса некоторые люди в Тегеране спонтанно на автомобилях и мотоциклах присутствовали на площадях «Фелестин» и «Ингляб».