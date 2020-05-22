В связи с отменой шествия Международного дня Аль-Кудс (в последнюю пятницу Рамадана) в связи со вспышкой коронавируса некоторые люди в Тегеране спонтанно на автомобилях и мотоциклах присутствовали на площадях «Фелестин» и «Ингляб».
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Спонтанное участие некоторых людей по случаю Международного дня Аль-Кудс
В связи с отменой шествия Международного дня Аль-Кудс (в последнюю пятницу Рамадана) в связи…
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Махмуд Ваези: Освобождение Иерусалима будет достигнуто путем единства мусульман всего мира
Тегеран, 22 мая, ИРНА - Руководитель администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд…
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Медицинское общество отправило петицию генсеку ООН в ответ на санкции США
Тегеран, 22 мая, ИРНА - В письме на имя Генерального секретаря ООН глава Медицинского Совета…
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В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 102 тыс. человек
Тегеран, 22 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 131 652,…
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Выступление Верховного лидера революции в Международный день Аль-Кудс
Аятолла Али Хаменеи сегодня выступил с речью в прямом эфире.
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Сбор розы дамасской с полей в Боджнурде
Сбор розы дамасской с полей в деревне «Хода Голи», Боджнурд, площадью 3 га начинается с конца…
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Иран и Россия провели консультации по мерам США и Израиля
Москва, 22 мая, ИРНА – Посол Ирана в Москве Казем Джалали и постпред президента России по вопросам…
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Семь рекомендаций лидера мусульманским народам по Палестине
Тегеран, 22 мая, ИРНА - Международный день аль-Кудс по благоразумной инициативе Имама Хомейни…
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Началось выступление Верховного лидера по случаю Всемирного дня Аль-Кудс
Тегеран, 22 мая, ИРНА - Сегодня, в пятницу, по случаю Всемирного дня Аль-Кудс, Верховный лидер…
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Сионистский режим – это машина массового убийства людей
Тегеран, 22 мая, ИРНА - Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран накануне Всемирного…
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