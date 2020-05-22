22 мая 2020 г., 14:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83797209
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Сбор розы дамасской с полей в Боджнурде

Сбор розы дамасской с полей в деревне «Хода Голи», Боджнурд, площадью 3 га начинается с конца мая и будет продолжаться до середины июня.

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