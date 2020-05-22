Аятолла Али Хаменеи сегодня выступил с речью в прямом эфире.
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В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 102 тыс. человек
Тегеран, 22 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 131 652,…
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Выступление Верховного лидера революции в Международный день Аль-Кудс
Аятолла Али Хаменеи сегодня выступил с речью в прямом эфире.
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Сбор розы дамасской с полей в Боджнурде
Сбор розы дамасской с полей в деревне «Хода Голи», Боджнурд, площадью 3 га начинается с конца…
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Иран и Россия провели консультации по мерам США и Израиля
Москва, 22 мая, ИРНА – Посол Ирана в Москве Казем Джалали и постпред президента России по вопросам…
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Семь рекомендаций лидера мусульманским народам по Палестине
Тегеран, 22 мая, ИРНА - Международный день аль-Кудс по благоразумной инициативе Имама Хомейни…
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Началось выступление Верховного лидера по случаю Всемирного дня Аль-Кудс
Тегеран, 22 мая, ИРНА - Сегодня, в пятницу, по случаю Всемирного дня Аль-Кудс, Верховный лидер…
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Сионистский режим – это машина массового убийства людей
Тегеран, 22 мая, ИРНА - Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран накануне Всемирного…
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День Аль-Кудс – это день восстановления права палестинцев: Зариф
Тегеран, 22 мая, ИРНА - День Аль-Кудс – это день возрождения права палестинцев, и оккупационный…
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МИД: нахождение в плену Европы у сионистского лобби поражает
Тегеран, 22 мая, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави…
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Лидер сегодня выступит с телеобращением во Всемирный день Аль-Кудс
Тегеран, 22 мая, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи сегодня наряду…
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