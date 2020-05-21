21 мая 2020 г., 16:51
Journalist ID: 2177
News Code: 83796465
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Символы всемирного Дня аль-Кудс в Тегеране

Столицу Ирана украсили ко всемирному Дню аль-Кудс, который отмечается в последнюю пятницу священного месяца Рамадан (в этом году 22 мая).

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