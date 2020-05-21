Столицу Ирана украсили ко всемирному Дню аль-Кудс, который отмечается в последнюю пятницу священного месяца Рамадан (в этом году 22 мая).
-
Верховный лидер выступит с телеобращением к исламскому миру
Тегеран, 21 мая. ИРНА — Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу,…
-
Мероприятия по случаю Дня аль-Кудс пройдут в режиме виртуальной реальности
Тегеран, 21 мая. ИРНА — Из-за вспышки коронавируса и действующих ограничений в этом году все…
-
Символы всемирного Дня аль-Кудс в Тегеране
Столицу Ирана украсили ко всемирному Дню аль-Кудс, который отмечается в последнюю пятницу священного…
-
Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом
Москва, 21 мая. ИРНА — Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом,…
-
Музей фоссилий в Иламе
Музей фоссилий в городе Илам на западе Ирана будет открыт в ближайшее время. В музее будут…
-
В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 100 тыс. человек
Тегеран, 21 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 129 341,…
-
Стартовала установка первого джекета 11-й фазы газового месторождения Южный Парс
Тегеран, 21 мая. ИРНА — В четверг по указу президента Ирана Хасана Рухани началось установка…
-
Рухани: США не удастся поставить иранский народ на колени
Тегеран, 21 мая. ИРНА — Американский вирус не поставит иранский народ на колени, заявил в четверг…
-
Иран прокомментировал санкции против главы МВД
Тегеран, 21 мая. ИРНА — Новые санкции США против правоохранителей Ирана были введены из-за…
-
Аль-Кудс — день единства против высокомерия
Тегеран, 21 мая. ИРНА — Комитет поддержки исламской революции палестинского народа при президенте…
Your Comment