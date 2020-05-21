21 мая 2020 г., 16:29
Journalist ID: 2177
News Code: 83796431
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Музей фоссилий в Иламе

Музей фоссилий в городе Илам на западе Ирана будет открыт в ближайшее время. В музее будут представлены фоссилии древних млекопитающих, рыб, рептилий, амфибий и беспозвоночных.

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