Мечеть Хадж Низам аль-Мульк расположена в районе Исхак-Бег города Шираз.
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Иранские дети получили 5 почетных дипломов в конкурсе румынской живописи
Тегеран, 20 мая, ИРНА - Пять членов Центра интеллектуального развития детей и подростков получили…
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Мечеть Хадж Низам аль-Мульк в Ширазе
Мечеть Хадж Низам аль-Мульк расположена в районе Исхак-Бег города Шираз.
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Замок аистов
Замок аистов расположен примерно в 100 километрах от Занджан-Махнешан и недалеко от деревни…
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Насралла: День Аль-Кудса свидетельствует о неизменной приверженности Ирана делу палестинцев
Тегеран, 20 мая, ИРНА - Генеральный секретарь ливанской Хизбаллы Сейед Хасан Насралла заявил…
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Иран написал в ИМО письмо против угрозы США танкерам Ирана
Лондон, 20 мая, ИРНА - Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад направил письмо в Международную…
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Отпуск Назанина Загари продлен в третий раз
Тегеран, 20 мая, ИРНА - Адвокат осуждённой британкой иранского происхождения Назанина Загари-Рэтклиф…
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Российский чиновник: День Аль-Кудс создает условия для прекращения оккупации Палестины
Москва, 20 мая, ИРНА - член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Исмаил Шабанов…
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Письмо Трампа во Всемирную организацию здравоохранения - тщетная попытка в неподходящее время
Тегеран, 20 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Абабс Мусви в своем аккаунте в…
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Иран и Россия обсудили важные региональные вопросы
Москва, 20 мая, ИРНА - Сегодня по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор…
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Сербский аналитик: предложение Трампа по решению палестинской проблемы - это предложение Израиля
Белград, 20 мая, ИРНА - Подчеркнув, что только палестинцы могут принимать решения относительно…
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