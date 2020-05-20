20 мая 2020 г., 23:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83795506
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Мечеть Хадж Низам аль-Мульк в Ширазе

Мечеть Хадж Низам аль-Мульк расположена в районе Исхак-Бег города Шираз.

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