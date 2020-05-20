20 мая 2020 г., 23:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83795504
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Замок аистов

Замок аистов расположен примерно в 100 километрах от Занджан-Махнешан и недалеко от деревни Шакурчи. Причиной выбора этой области для гнездования аистами является подходящий климат, рисовые поля, река Гезель-Озан.

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