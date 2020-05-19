Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира, в том числе в Иране отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев
-
Советник Рухани: ИРНА является самым цитируемым СМИ Ирана
Тегеран, 19 мая. ИРНА — Самые цитируемые новостные материалы среди иранских информационных…
-
Зариф: США не вправе нарушать легальную торговлю
Тегеран, 19 мая. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад заявил, что легальная…
-
Посол Ирана в России предупредил США о последствиях перехвата идущих в Венесуэлу танкеров
Москва, 19 мая. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали предупредил США о последствиях перехвата…
-
Музеи города Казвин
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира, в том числе в Иране отмечают свой профессиональный…
-
Президент Туниса: Иерусалим будет столицей независимой Палестины
Тегеран, 19 мая. ИРНА — Невозможно отрицать нацию и ее территориальные права одной страны,…
-
Любители Палестины отметят всемирный День аль-Кудс в соцсетях из-за коронавируса
Тегеран, 19 мая. ИРНА — Планы любителей палестинского народа по случаю всемирного Дня аль-Кудс…
-
Речь Верховного лидера может стать историческим шагом к реализации идеалов Всемирного дня аль-Кудс
Багдад, 19 мая. ИРНА — Речь Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи по случаю…
-
Посол Сирии: исламское сопротивление не терпит поражение
Москва, 19 мая. ИРНА — Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской…
-
МИД Ирана: судьбу Палестины должен решать народ Палестины
Тегеран, 19 мая. ИРНА — Судьбу Палестины должен решать лишь палестинский народ, будь то мусульмане,…
-
30-летний архив новостей ИРНА доступен онлайн
Тегеран, 19 мая, ИРНА - 30-летний архив новостей (1991-2020 гг) информационного агентства Исламской…
Your Comment