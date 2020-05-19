19 мая 2020 г., 18:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83793764
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Музеи города Казвин

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира, в том числе в Иране отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев

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