19 мая 2020 г., 11:01
Journalist ID: 2390
News Code: 83792875
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Ясудж – столица природы Ирана

Ясудж является центром провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе Ирана. Ясудж также известен как столица природы Ирана благодаря беспримерным природным достопримечательностям.

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