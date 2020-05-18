18 мая 2020 г., 18:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83792286
0 Persons

Весенний сбор чая в Гиляне

Из-за проливных дождей сбор урожая и обработка весеннего чая на фермах Гиляна начались с небольшой задержкой в мае.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 4 =