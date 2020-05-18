18 мая 2020 г., 18:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83792281
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Подвесной мост из стекла Гир

Подвесной мост из стекла Гир в Ардебиле, Иран, была готова открыться в июне с частными инвестициями.

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