Международное водно-болотное угодье Куригёль

Куригёль — водно-болотное угодье в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, примерно в 18 км к северо-западу от Анабаптист и 40 км к юго-востоку от Тебриза. Расположено в аллювиальной котловине, а окружено крайними северо-восточными отрогами Саханда и окрестными горами, расположенными на 1905 м на высоте над уровнем моря. угодье имеет поверхность 129 га, глубину 5,0 м и объём 3 миллиона м³.