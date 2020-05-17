17 мая 2020 г., 21:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83791033
1 Persons

Мовзолей Хайяма в Иране

28 Ордибехешта (17 мая) по иранскому календарю в Иране отмечается Национальный день памяти Омара Хайяма. Омар Хайям Нишапури — персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 1 =