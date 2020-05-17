28 Ордибехешта (17 мая) по иранскому календарю в Иране отмечается Национальный день памяти Омара Хайяма. Омар Хайям Нишапури — персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи.
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В Иране пройдет кампания в поддержку палестинцев
Тегеране, 17 мая, ИРНА - По случаю Международного дня Ал-Кудс, в последнюю пятницу священного…
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Башне Азади в Тегеране исполняется 50 лет
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Башне Азади (на языке фарси означает «свобода») в этом году исполняется…
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Мовзолей Хайама в Иране
28 Ордибехешта (17 мая) по иранскому календарю в Иране отмечается Национальный день памяти…
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Зариф предостерег США от угроз танкерам, идущим в Венесуэлу
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо…
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Иран поддерживает сохранение единства в руководстве Афганистана
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Исламская Республика Иран поддерживает сохранение единства всех афганских…
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Тегеран приветствует политическое соглашение в руководстве Афганистана
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран приветству…
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Музей Персидского залива в Бушере
Региональный музей Персидского залива был открыт в 2008 году в районе Сабзабад в городе Бушер…
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Еврейское кладбище Мордехая и Эстера в иранском Хамедане
В городе Хамедан произошел пожар на известное еврейское кладбище Мордехая и Эстера. Кладбище…
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Экспорт цитрусовых и киви из провинции Мазандаран составил $200 млн
Сари, 17 мая. ИРНА — Объем экспорта цитрусовых и киви из провинции Мазандаран за прошедший…
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Иран планирует производить товары стоимостью 10 млрд. евро в текущем году
Тегеран, 17 мая, ИРНА – Министерство промышленности, рудников и торговли Ирана в целях политики…
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