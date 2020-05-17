Мовзолей Хайама в Иране

28 Ордибехешта (17 мая) по иранскому календарю в Иране отмечается Национальный день памяти Омара Хайяма. Омар Хайям Нишапури — персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи.